Кинокритики США назвали лучший фильм 2017 года

Лос-Анджелес, 7 января. Национальное сообщество американских кинокритиков выбрало лучший фильм 2017 года. Им стал режиссерский дебют американской актрисы Греты Гервиг «Леди Берд».

Гервиг также получила награду в категории «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий», передает Associated Press.

Звания лучшей актрисы удостоилась Салли Хокинс за главную женскую роль в новом фильме Гильермо дель Торо «Форма воды». Лучшим актером назвали Дэниела Калуйю, который сыграл главную роль в черной комедии «Прочь» Джордана Пила.

Лучшей актрисой второго плана стала Лори Меткалф, сыгравшая мать главной героини в фильме «Леди Берд», лучшим актером — Уиллем Дефо, снявшийся в картине «Проект «Флорида».

Роджер Дикинс получил приз в номинации «Лучшая операторская работа» за съемки фильма «Бегущий по лезвию 2049».

Отметим, что премия Национального сообщества кинокритиков США является одной из ведущих кинонаград.

В ночь на 8 января в Лос-Анджелесе также пройдет торжественная церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Среди основных номинантов представлены фильмы «Леди Берд», «Зови меня своим именем», «Форма воды», «Прочь».