«Кто кого оккупировал?»: россияне ответили на требования украинцев признать СССР оккупантом

Москва, 7 января. Украинские историки призвали власти официально признать советский период истории страны временем «оккупации СССР». С таким предложением выступил в воскресенье глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, необходимо законодательно закрепить понятие «большевистского» и «коммунистического оккупационного режима».

Российские интернет-пользователи довольно резко отреагировали на заявление Вятровича, напомнив ему, что до «советской оккупации» Украины, как государства, вовсе не существовало. В связи с этим многие комментарии на эту тему сводились к просьбам вернуть территории, присоединенные к Украине за эти годы.

«Верните русским их земли, которые получили от советской власти, а то это как-то нехорошо выглядит», — пишет пользователь Blue Tag. «Кто кого оккупировал? Судя по тому, как они жили — это Украина оккупировала СССР», — отмечает Gold Flask2m. «Самая богатая республика в составе СССР была в оккупации? Странно оккупируем», — соглашается некий Владислав Владимирович.

А пользователь под ником Cyan Cherries напоминает, что оккупация— это занятие вооруженными силами государства не принадлежащей ему территории, в то время как украинские земли испокон веков принадлежали России.