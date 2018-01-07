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Украина
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Политика
«Кто кого оккупировал?»: россияне ответили на требования украинцев признать СССР оккупантом
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    «Кто кого оккупировал?»: россияне ответили на требования украинцев признать СССР оккупантом

    15:03  7 Января 2018  /обновлено: 15:03  07 Января 2018
    1116

    «Кто кого оккупировал?»: россияне ответили на требования украинцев признать СССР оккупантом

    Москва, 7 января. Украинские историки призвали власти официально признать советский период истории страны временем «оккупации СССР». С таким предложением выступил в воскресенье глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

    По его словам, необходимо законодательно закрепить понятие «большевистского» и «коммунистического оккупационного режима».

    Российские интернет-пользователи довольно резко отреагировали на заявление Вятровича, напомнив ему, что до «советской оккупации» Украины, как государства, вовсе не существовало. В связи с этим многие комментарии на эту тему сводились к просьбам вернуть территории, присоединенные к Украине за эти годы.

    «Кто кого оккупировал?»: россияне ответили на требования украинцев признать СССР оккупантом

    «Верните русским их земли, которые получили от советской власти, а то это как-то нехорошо выглядит», — пишет пользователь Blue Tag.

    «Кто кого оккупировал? Судя по тому, как они жили — это Украина оккупировала СССР», — отмечает Gold Flask2m.

    «Самая богатая республика в составе СССР была в оккупации? Странно оккупируем», — соглашается некий Владислав Владимирович.

    А пользователь под ником Cyan Cherries напоминает, что оккупация— это занятие вооруженными силами государства не принадлежащей ему территории, в то время как украинские земли испокон веков принадлежали России.

    «Кто кого оккупировал?»: россияне ответили на требования украинцев признать СССР оккупантом

    «Кто кого оккупировал?»: россияне ответили на требования украинцев признать СССР оккупантом

    Автор: Алексей Громов
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    #ссср #украина #соцсети #оккупация
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