Итальянская газета La Stampa сообщила о беженце из Сомали, который совершил попытку изнасилования в римском госпитале Сан-Эухенио за несколько часов до наступления Нового года. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

38-летний Али Абдела прибыл в Италию пять лет назад, заявив, что он беженец из Сомали, где шла гражданская война. Он получил разрешение на постоянное проживание и в принципе мог бы уже оформлять документы на получение итальянского гражданства. Однако этому помешал тот факт, что он неоднократно задерживался итальянской полицией за совершение краж.

В предновогодний вечер мужчина продолжил заниматься любимым делом и залез в кладовку госпиталя Сан-Эухенио в Риме, но там хранилась только медицинская спецодежда для персонала, которую трудно и продать и использовать. Однако Али Абдела нашел ей применение — мужчина переоделся и сумел пройти в одну из палат родильного отделения госпиталя, где набросился на 43-летнюю беременную итальянку. К счастью, несмотря на предпраздничный день, большая часть медперсонала еще не покинула медицинское учреждение, и на крики итальянки прибежал доктор и две медсестры. Роженица была спасена, а без пяти минут гражданин Италии задержан до приезда полиции.

Однако шансы, что Али Абдела надолго окажется в подобающем ему месте — за решеткой — или, по крайней мере, будет депортирован из страны, невелики. В его защиту выступил ряд так называемых правозащитных организаций, которые наняли для него опытного адвоката Алисию Джордано. Она уже заявила, что ее подзащитный имеет психические отклонения, вызванные потрясениями от войны в Сомали. Потрясения были такими сильными, что их не изгладили даже пять лет проживания в Италии. На суде на вопрос о причине его проникновения в родильное отделение, Али Абдела ответил: «Это знает только Бог». По требованию адвоката суд назначил ему психиатрическую экспертизу.

На следующем заседании суда 10 января 2018 года будет решено, понесет ли Али Абдела уголовную ответственность за свои действия или будет переведен в психиатрическую больницу. По мнению итальянских экспертов, второй вариант развития событий более вероятен, и через несколько лет преступник выйдет из больницы и сможет продолжить свои любимые занятия, а может, попытается изнасиловать кого-то еще и в этой больнице.

После того как благодаря действиям властей Македонии и соглашению с Турцией был прерван так называемый балканский маршрут проникновения афро-азиатских мигрантов в Европу, главным для них стал маршрут через Средиземное море в Италию. О проблемах этой страны с мигрантами Федеральное агентство новостей информировало своих читателей в марте 2017 года.

С тех пор ситуация только ухудшилась. Мигранты продолжают прибывать, и среди них все больше становится сомалийцев. Как известно, уже несколько десятилетий Сомали поделена между преступными группировками, значительная часть из которых — исламистские. Они грабят, насилуют и убивают гражданское население и одновременно ведут вооруженную борьбу между собой за контролируемую территорию. Среди боевиков все более популярной становится идея заняться этим и в Италии, где гораздо комфортнее и безопаснее. Сомалийские боевики совместно с местными исламистами уже создали рынки рабов в Ливии, нечто подобное они пытаются создать и в Италии. Здесь они сдают в аренду местным фермерам бесправную рабочую силу из лагерей беженцев, которые контролируют вместе с сицилийской мафией.

Об этом в частности стало известно в октябре 2017 года во время суда над гражданином Сомали Османом Мухамеди. Он избивал, насиловал, пытал и убивал мигрантов, как во время их пути из Африки, так и в самой Италии. Он останется за решеткой на долгие годы, однако пока это единственный судебный прецедент и скорее исключение, подтверждающее правило.