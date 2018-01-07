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Граждане ЕС рискуют столкнуться с проблемой беженцев еще до своего рождения
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    Граждане ЕС рискуют столкнуться с проблемой беженцев еще до своего рождения

    16:52  7 Января 2018  /обновлено: 16:54  07 Января 2018
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    Граждане ЕС рискуют познакомиться с проблемой беженцев еще до своего рождения

    Итальянская газета La Stampa сообщила о беженце из Сомали, который совершил попытку изнасилования в римском госпитале Сан-Эухенио за несколько часов до наступления Нового года. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

    38-летний Али Абдела прибыл в Италию пять лет назад, заявив, что он беженец из Сомали, где шла гражданская война. Он получил разрешение на постоянное проживание и в принципе мог бы уже оформлять документы на получение итальянского гражданства. Однако этому помешал тот факт, что он неоднократно задерживался итальянской полицией за совершение краж.

    В предновогодний вечер мужчина продолжил заниматься любимым делом и залез в кладовку госпиталя Сан-Эухенио в Риме, но там хранилась только медицинская спецодежда для персонала, которую трудно и продать и использовать. Однако Али Абдела нашел ей применение — мужчина переоделся и сумел пройти в одну из палат родильного отделения госпиталя, где набросился на 43-летнюю беременную итальянку. К счастью, несмотря на предпраздничный день, большая часть медперсонала еще не покинула медицинское учреждение, и на крики итальянки прибежал доктор и две медсестры. Роженица была спасена, а без пяти минут гражданин Италии задержан до приезда полиции.

    Однако шансы, что Али Абдела надолго окажется в подобающем ему месте — за решеткой — или, по крайней мере, будет депортирован из страны, невелики. В его защиту выступил ряд так называемых правозащитных организаций, которые наняли для него опытного адвоката Алисию Джордано. Она уже заявила, что ее подзащитный имеет психические отклонения, вызванные потрясениями от войны в Сомали. Потрясения были такими сильными, что их не изгладили даже пять лет проживания в Италии. На суде на вопрос о причине его проникновения в родильное отделение, Али Абдела ответил: «Это знает только Бог». По требованию адвоката суд назначил ему психиатрическую экспертизу.

    Мигранты продолжают прибывать, и среди них все больше становится сомалийцев

    На следующем заседании суда 10 января 2018 года будет решено, понесет ли Али Абдела уголовную ответственность за свои действия или будет переведен в психиатрическую больницу. По мнению итальянских экспертов, второй вариант развития событий более вероятен, и через несколько лет преступник выйдет из больницы и сможет продолжить свои любимые занятия, а может, попытается изнасиловать кого-то еще и в этой больнице.

    После того как благодаря действиям властей Македонии и соглашению с Турцией был прерван так называемый балканский маршрут проникновения афро-азиатских мигрантов в Европу, главным для них стал маршрут через Средиземное море в Италию. О проблемах этой страны с мигрантами Федеральное агентство новостей информировало своих читателей в марте 2017 года.

    С тех пор ситуация только ухудшилась. Мигранты продолжают прибывать, и среди них все больше становится сомалийцев. Как известно, уже несколько десятилетий Сомали поделена между преступными группировками, значительная часть из которых — исламистские. Они грабят, насилуют и убивают гражданское население и одновременно ведут вооруженную борьбу между собой за контролируемую территорию. Среди боевиков все более популярной становится идея заняться этим и в Италии, где гораздо комфортнее и безопаснее. Сомалийские боевики совместно с местными исламистами уже создали рынки рабов в Ливии, нечто подобное они пытаются создать и в Италии. Здесь они сдают в аренду местным фермерам бесправную рабочую силу из лагерей беженцев, которые контролируют вместе с сицилийской мафией.

    Об этом в частности стало известно в октябре 2017 года во время суда над гражданином Сомали Османом Мухамеди. Он избивал, насиловал, пытал и убивал мигрантов, как во время их пути из Африки, так и в самой Италии. Он останется за решеткой на долгие годы, однако пока это единственный судебный прецедент и скорее исключение, подтверждающее правило.

    Автор: Владимир Тулин специально для ФАН Италия
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #беженцы #мигранты #италия #ес #рим #война #сомали #мафия #абдела #мухамеди #джордано
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