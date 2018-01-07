«Свекла или смерть!»: на Украине снова резко подорожал «борщевой набор»

Согласно данным, опубликованным экономическим отделом международной правозащитной организации Human Rights Action (HRA), только за последнюю неделю цены на основные продукты питания на Украине выросли, по меньшей мере, в полтора раза. С 1 января нынешнего года банальный «борщевой набор» (перечень овощей, мяса и специй, необходимых для приготовления главного украинского национального блюда — прим. ФАН) вновь резко подорожал и стал практически недоступен для сотен тысяч граждан. Напуганные прогнозами специалистов о том, что на фоне подорожания электроэнергии и топлива большинство производителей пересмотрят свою ценовую политику, местные жители бросились скупать те продукты, которые в данный момент еще остаются им по карману. Скептики говорят о возможных «голодных бунтах» и очередных антиправительственных выступлениях. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях продовольственный склад, принадлежащий крупной агрофирме в Сумской области, подвергся нападению разъяренной толпы. Изрядно поколотив сторожа, нападавшие потребовали от руководства предприятия… продать им «по декабрьским ценам» в общей сложности несколько тонн свеклы, лука и картофеля. Никакие доводы «на манер того, что сейчас эти продукты продаются по новым — январским — ценам», на «агрессоров» не действовали.

«Неужели за несколько дней свекла стала сахарнее?» — вопрошали отчаявшиеся мужчины и женщины.

Прибывшая к месту инцидента полиция не стала вмешиваться в ход событий, пригрозив лишь завести дело о хулиганстве из-за избиения сотрудника фирмы. Конфликт был исчерпан после вмешательства районной администрации, распорядившейся «в порядке исключения реализовать требуемый товар по льготным расценкам».

А в ряде небольших городков соседней Черниговской области в течение двух дней с прилавков магазинов были сметены мука, гречневая и пшеничная крупа, макаронные изделия, рыбные консервы и даже соль. В супермаркетах более крупных населенных пунктов образовались гигантские очереди.

«Не помню такого ажиотажа со времен перестройки, — сказала в доверительной беседе с корреспондентом ФАН товаровед Нелли Якушко. — Народ снова стал запасаться, что называется, «впрок». И людей можно понять: на мизерные пенсии и зарплаты они едва сводят концы с концами, а если продукты будут дорожать и дальше — купить поесть станет просто не на что».

В том, что продукты будут дорожать и дальше, нет никаких сомнений.

«Новый 2018-й год будет более тяжелым по сравнению с предыдущим, — отмечает президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко. — Вопрос цен будет стоять крайне болезненно. А они просто не могут не вырасти: отечественная экономика во многом зависит от импорта, и, учитывая постоянное повышение валютного курса, стоимость продукции в гривнах станет повышаться в геометрической прогрессии».

С этим мнением согласен и генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Например, все виды мяса уже стали дороже на 28–67%, — подчеркнул он на своей странице в Facebook. — Говядина и свинина прибавили в цене по 28 гривен за килограмм (1 доллар — прим. ФАН), вареная колбаса — 15 гривен, курица в тушке — 12 гривен. Теперь килограмм говядины с костью можно купить за 116 гривен (4 доллара), свинины — 101 гривну, а сало — 68 гривен. И это далеко не предел».

Впрочем, о мясе и сале многие украинцы уже давно забыли.