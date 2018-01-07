«Вернуть России пол-Украины»: в Госдуме ответили на слова о «советской оккупации»

Москва, 7 января. Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других территорий, переданных ей в советское время территорий, если признает «оккупацией» период нахождения в составе СССР. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Как пишет РИА Новости, он отметил, что если Киев намерен признать «оккупацией» период истории, когда Украина находилась в составе СССР, то ей предстоит «вернуть» России территории, которые изначально не были украинскими.

Как добавил Калашников, речь идет не только о Крыме, но и Харькове, Днепропетровске, Донбассе.

Ранее сообщалось, что Киев может признать «оккупацией» нахождение Украины в СССР. С этим предложением выступил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович .