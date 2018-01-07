Украинский кульбит: эксперт объяснил, почему ВСУ скрывают причастность «Грузинского легиона» к АТО

В ВСУ заявили, что наемники «Грузинского легиона» никогда не находились в составе украинской армии. Информация появилась на фоне сообщений о том, что «Грузинский легион» в полном составе покинул 54-ю бригаду ВC Украины. Заявление командования бригады является результатом противоречий, возникших между наемниками и вышестоящим руководством, считает политолог, независимый журналист, аналитик Александр Асафов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он напомнил, что не только зарубежные наемники недовольны ситуацией внутри ВС Украины.

«На Украине в составе частей, приписанных к МВД и к ВСУ, а также в рамках отдельных добровольческих формирований, воевало и воюет большое количество иностранцев. Это граждане различных стран, не только Грузии, — комментирует для ФАН Александр Асафов. — В 2014 году на Украине были рады видеть всех, кто хотел пострелять в людей, кто хотел реализовать свои определенные наклонности. Туда съезжались не только подобные товарищи, но и всевозможные неонацисты. Что касается сегодняшней ситуации, то эти «бойцы» отличились страшными преступлениями против мирного населения. Казус с «Грузинским легионом» состоит в том, что это подразделение пытается громче заявить о том, что оно участник тех «военных достижений», которые есть у украинской армии, а ВСУ пытается сделать вид, что этих людей не существует. Такие истории будут повторяться».

По имеющимся данным, наемники из Грузии якобы не смогли смириться с преступными приказами командования, и заявили о выходе из состава Вооруженных сил Украины.

Однако в ВСУ придерживаются иного мнения. На странице 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook было опубликовано сообщение, в котором сказано, что легион не имеет никакого отношения к ВСУ.

«Однако отмечаем, что отдельного подразделения под названием «Грузинский легион» в составе 54 бригады никогда не существовало. Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей», — говорится в заявлении.

Также в заявлении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечается, что «один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам».

«С грузинским легионом все очень интересно. Тогда эти бойцы представляли себя как героев, которые приехали воевать за Украину и против России. Но сегодня идеологические разночтения вышли на первый план — те самые грузины, которых якобы нет, обвиняют свое командование в том, что оно отдает приказы, которые легион не может выполнить в силу своего мировоззрения, — подчеркивает Александр Асафов. — Поэтому Украина делает интересный кульбит, заявляя, что «Грузинского легиона» якобы не существует. Но противоречия есть не только в рядах иностранных наемников, но и в рядах украинских добробатов и нацбатальонов, которые часто входят в конфронтацию с солдатами ВСУ».

По мнению собеседника ФАН, поскольку сами грузины вынесли ситуацию в публичное поле, «украинская сторона была вынуждена отреагировать».

«Но ничего лучше, чем сказать «их никогда не было», не получилось. Но наемники присутствуют в большом количестве на стороне, воюющей против Донбасса», — заключил Асафов.

«Грузинский легион» создавался для участия в так называемой АТО еще в 2014 году. В состав спецподразделения вошли ветераны абхазских войн.