Сирия новости 7 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, ВС Турции готовятся атаковать SDF в Алеппо

Сирия, 7 января. ВКС РФ обеспечили освобождение от террористов «Джебхат ан-Нусры»1 ряд поселений Идлиба, ВС Турции готовятся атаковать SDF в Алеппо, САА взяла под контроль несколько кварталов Харасты. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Харасте, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Ан-Нусры» территории Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

ВС Турции: готовятся к атаке на позиции курдов в Алеппо.

Провинция Дамаск

В Харасте продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками за контроль над складом военной техники. Один из источников в провинции Дамаск пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что под контроль правительственных войск перешло несколько кварталов на пути к стратегической базе.

В город Забадани вернулось около 1500 семей, передает местный Telegram-канал (@daraa_now). Источник сообщает также, что правительство Сирии выделило 113 миллионов сирийских фунтов на восстановление населенного пункта.

Провинция Алеппо

Турецкие войска продолжают стягивать силы в северную часть провинции Алеппо. По данным информационного агентства Al-Masdar News, ВС Турции, а также подконтрольные Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) и «Ахрар аш-Шам» готовятся к наступлению на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в районе города Африн.

Информационное агентство Al-Masdar News сообщает, что правительство Сирии выделило 60 миллионов сирийских фунтов на реконструкцию города Алеппо. В первую очередь средства будут направлены на восстановление энергосетей и административных зданий.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Джарджаназ, Аль-Хараки и Аль-Гадафа на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1).

При поддержке российской авиации Сирийская арабская армия (САА) освободила от радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» населенные пункты Кафрая, Аль-Хияра и Мутаквассита, пишет военный источник в Twitter (@watanisy). Кроме того, в результате продолжительных боев в районе Синджара САА выбила террористов «Ан-Нусры» из стратегически важного города. Об этом сообщает Twitter-канал (@MIG29_).

Ирак

В южных районах иракской столицы прогремел взрыв, сообщает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате инцидента, произошедшего недалеко от торговых рядов в квартале Аль-Юсуфия, пострадало три мирных жителя Багдада.

Еще одно взрывное устройство сдетонировало на севере провинции Анбар, передает Iraqi News. В результате взрыва жилого дома трое гражданских получили ранения.

В районе Аль-Ширкат провинции Салах эд-Дин совершено покушение на местного активиста, пишет Iraqi News. Неизвестные заложили мину недалеко от дома пострадавшего. В результате взрыва общественный деятель получил тяжелые ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.