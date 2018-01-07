Тегеран, 7 января. Советник председателя Меджлиса1 Ирана Амир Абдоллахиян опроверг сообщение о размещении иранских военных баз на территории Сирии.

Информационное агентство FARSnews сообщило со ссылкой на советника спикера иранского парламента, что Тегеран оказывает помощь Сирийской арабской республике и направляет в САР военных советников. Военнослужащие останутся в Сирии до тех пор, пока Дамаск требует продолжения их присутствия.

Абдоллахиян подчеркнул, что военные советники будут выведены из Сирии, как только ситуация в стране стабилизируется. При этом, рассказал депутат, Дамаск не видит необходимости в направлении в Сирию иранского воинского контингента.

Ранее сообщалось, что глава военного ведомства Израиля Авигдор Либерман обвинил Тегеран в намерении превратить Сирию в «форпост», направленный против Тель-Авива, с морскими и воздушными базами, а также «десятками тысяч бойцов» из различных формирований. Позже министр обороны признал, что в данный момент в Сирии нет военного присутствия Ирана, и Израиль стремится не допустить его появления в будущем.

1 Организация запрещена на территории РФ.