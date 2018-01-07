Сирия потеряла еще одного генерала: в чем сложность и значение деблокирования базы в Харасте

Продолжаются ожесточенные бои в пригороде Дамаска Харасте, в которых несут значительные потери как правительственные войска, так и боевики, сражающиеся против сил Башара Асада.

Как сообщает источник в социальной сети Twitter @IvanSidorenko1, сирийская армия потеряла еще одного бригадного генерала Хайдера Хассана, который сегодня скончался от полученных ранений.

Это уже пятый бригадный генерал, погибший в ходе наступления, целью которого является деблокирование транспортной базы, которую ранее удалось отрезать от территорий, подконтрольных САА, боевикам «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман». Информация о гибели военнослужащих в Харасте поступает регулярно, но, несмотря на существенные потери, подразделения сирийской армии и Республиканской гвардии продолжают уверенно продвигаться к заблокированному на базе гарнизону. Сообщается, что под контроль САА уже перешли кварталы в районе мечети и госпиталя Башар к северо-востоку от зданий Министерства водных ресурсов и управления уголовной безопасности.

#Breaking #Harasta

SAA is securing flanks before advancing head on to lift siege on Vehicle management Base. Under construction building N of Vehicle Management base under SAA control. SAA making sure to fortify their gains and to make sure that their supply line isnt cut again pic.twitter.com/AfNDFQEudA — Salaar Ali (@Elly_Ammar) January 6, 2018

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентство новостей (ФАН) объяснил, в чем сложность операции САА по деблокированию транспортной базы в Харасте:

«Группировка для деблокирования собиралась в районе Министерства водных ресурсов еще несколько дней назад после того, как ситуация осложнилась для гарнизона базы. Сейчас штурмовые группы 4-й и 9-й дивизий пытаются занять полностью район госпиталя, как до этого заняли район прилегающей мечети, и стремятся обеспечить фланги к северу от коридора снабжения базы для того, чтобы уже спокойно продвигаться к самой базе. Для этого надо занять прилегающие жилые кварталы, чтобы у боевиков не было возможности начать огонь по коридору снабжения для базы. Сам гарнизон базы продолжает отбивать атаки боевиков при помощи сирийской авиации».

Однако, как отметил эксперт, несмотря на то, что используются достаточно серьезные силы для деблокирования базы, боевики тоже стянули существенные резервы:

«И одним рывком пробиться от Министерства водных ресурсов к транспортной базе не получается. Приходят сообщения, что продолжают подходить боевые группы 4-й дивизии и подкрепления пехоты «Национальных сил самообороны» (NDF) для того, чтобы усилить штурмовые части, которые несут достаточно серьезные потери, как, в общем, и боевики. Если у правительственных войск гибнут генералы и полковники, то у боевиков гибнут полевые командиры. Например, в городской застройке в районе госпиталя погиб эмир группировки «Файлак ар-Рахман». Обе стороны достаточно дорого платят за эти бои».

Эксперт считает, что, если сравнивать с аналогичными операциями по деблокированию баз, в течение ближайших дней все-таки будет установлено соприкосновение между гарнизоном базы и деблокирующей его группировкой:

«И наконец будет поднят вопрос об обеспечении ее флангов, поскольку сохранять выступ в той конфигурации, какая была до начала наступления боевиков для сирийцев невыгодно и ведет к большим потерям, так как это достаточно узкая территория, которая простреливается, отсюда и потери в командном составе».

По словам нашего собеседника, сама база — достаточно укрепленный объект, что хорошо показывают и бои, поскольку даже в отрезанном состоянии боевики ее не могут взять:

«Также база — это очень глубокий клин в позиции боевики, который обеспечивает перспективы для наступления на жилые кварталы к юго-западу от Думы. Однако у САА на этом участке нет достаточно мощных сил, чтобы начать масштабное наступление по занятию всей территории. Однако, как мы видим, возникшие проблемы вынудили сирийское командование усиливать и это направление и возможно, опираясь на транспортную базу и район административных зданий к западу от нее, будет создана достаточная группировка, которая приступит к зачистке жилой застройки, используя которую, боевики и пытались срезать выступ в Харасте».

Эксперт назвал два сценария дальнейшего развития событий: