Сирия: САА освободила важное поселение Синджар в провинции Идлиб

Дамаск, 7 января. Правительственные войска Сирии и их союзные силы освободили от террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 населенный пункт Синджар на юго-востоке провинции Идлиб.

Как рассказал осведомленный источник, армия Сирии взяла под контроль стратегически важное поселение.

Как пишет РИА Новости, правительственные силы также смогли выбить боевиков из четырех деревень, находящихся рядом с Синджаром.

Напомним, Синджар — стратегически важный пункт, так как считался одним из оплотов «Джебхат ан-Нусры». Населенный пункт также находится рядом с военной авиабазой Абу-Духур. Ранее активную борьбу с террористами на территории вели ВКС РФ, благодаря чему САА удалось освободить Синджар от экстремистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.