ЛНР: ВСУ разместили гаубицы в районе линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 7 января. ВСУ разместили гаубицы калибра 122 мм в восьми километрах от линии соприкосновения, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной полиции ЛНР Михаил Филипоненко.

По его словам, дежурная батарея 122-мм гаубиц Д-30 в количестве пяти единиц была размещена на удалении восьми километров от линии соприкосновения войск в районе населенного пункта Петровка Станично-Луганского района.

Филипоненко отметил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР «стабильно напряженная».

Он также добавил, что на удалении пяти километров от линии соприкосновения были обнаружены огневые позиции шести 120-м минометов из состава минометной батареи 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ.