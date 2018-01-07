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Экономика
Эксперты представили прогноз курса доллара в 2018 году
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    Эксперты представили прогноз курса доллара в 2018 году

    13:27  7 Января 2018  /обновлено: 13:28  07 Января 2018
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    Эксперты представили прогноз курса доллара в 2018 году

    Москва, 7 января. Американская валюта будет варьироваться от 55 до 64 рублей на российском рынке при «бесстрессовом сценарии», однако не исключаются взлеты до 75 рублей, заявила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

    Для российского валютного рынка в новом году будут важны два важных момента. В первую очередь, это спрос на ОФЗ (облигации федерального займа — прим. ред. ФАН), а также смежный с этим фактор — отсутствие ужесточений в антироссийских санкциях.

    «Пока баланс мировых ставок и общеполитические отношения находятся в текущем формате, сектору ОФЗ ничто не угрожает», — цитирует эксперта «Росбалт».

    Кроме того, важную роль играют покупки валюты Минфином, предприятиями и игроками. За последние несколько месяцев министерство финансов постепенно расширило свое присутствие на внутреннем рынке. Ведомство может покупать доллары с помощью ЦБ, выступающего в качестве агента.

    По словам Бодровой, политический внутренний фактор окажет наименьшее влияние на поведение рублевых пар. Однако внешнеполитические отношения России всегда являются важным катализатором для валютного рынка.

    Автор: Дима Оленин
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    #доллар #рубль #валюта
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