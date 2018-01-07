Ужгород, 7 января. Глава Закарпатской администрации Геннадий Москаль рассказал о вероятных результатах референдума о вступлении региона в ЕС или НАТО.

По словам закарпатского главы Геннадия Москаля, регион готов ко вступлению в Европейский союз или Североатлантический альянс. Москаль подчеркнул, что на референдуме о вступлении Закарпатья в ЕС или НАТО будет обеспечена стопроцентная явка населения, при этом все жители без исключения поддержат подобные инициативы.

«Мы однозначно чувствуем себя частью общего европейского пространства. Границы нам только мешают», — заявил Геннадий Москаль.

Ранее сообщалось, что по результатам исследования Киевского международного института социологии, проведенного в августе 2017 года, лишь 56 процентов украинцев поддержали вступление страны в НАТО, за вступление в Евросоюз проголосовало только 69 процентов.

Уже в сентябре 2017 года опрос компании KANTAR PUBLIC по заказу конференции YES показал, что за вступление Украины в блок НАТО проголосовали 58 европейцев, 48 процентов поддержали вступление Украины в ЕС.