Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепе США

Москва, 7 января. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепе Соединенных Штатов Америки.

Как пишет RT, Захарова отметила, что имела конструктивные отношения с бывшим официальным представителем Госдепартамента США Дженнифер Псаки. По словам Захаровой, «было приятно с ней работать как с человеком». Также она добавила, что «никогда этого не скрывала».

Ранее Захарова назвала условия восстановления отношений Москвы и Вашингтона. Возвращение к обычному формату отношений между Москвой и Вашингтоном невозможно, пока американская сторона не пересмотрит свою агрессивную линию и не вернет дипсобственность РФ, считает она. Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что спад отношений Москвы и Вашингтона произошел по вине американской стороны.