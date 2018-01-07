Военные Туниса задержали «опасного террориста», связанного с ИГ

Москва, 7 января. Военные Туниса сообщили о задержании «опасного террориста», участника вооруженной группировки, связанной с террористической организацией «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ).

Боевик, известный под именем Борхен Булааби, был задержан в ходе военной операции в провинции Кассердин, расположенной на западе Туниса.

«Отряд военных преследовал вооруженную группу перед захватом опасного террориста (получившего ранения), которого бросили его товарищи», — передает агентство ТАР со ссылкой на министерство обороны.

По словам военных, Булааби является «самым опасным террористом» и возглавляет один из отрядов боевиков, действующих в провинциях Кассердин и Сиди-Бузид.

1 Организация запрещена на территории РФ.