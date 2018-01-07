Задержанный за хулиганство сибиряк пытался поджечь отдел полиции в Красноярске

Красноярск, 7 января. Задержанный за хулиганство сибиряк пытался поджечь отделение полиции в Красноярске, передает пресс-служба регионального МВД РФ.

Инцидент произошел 7 января. Возгорание произошло а первом этаже здания. В тот момент в отделении находилось девять сотрудников полиции. К счастью, уже через 20 минут последствия пожара были полностью ликвидированы. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога».