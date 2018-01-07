Сотрудники МЧС с начала года спасли в РФ почти 1,4 тыс. человек

Москва, 7 января. Сотрудники МЧС с начала 2018 года спасли 1,4 тысячи человек по всей России.

Об этом рассказали в пресс-службе министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что в эту цифру входят жители России, пострадавшие при пожарах, во время ДТП и других чрезвычайных происшествиях. Всего были спасены 1374 человека.

Как добавили в ведомстве, в новогодние праздники сотрудники МЧС дежурили на четырех тысячах праздничных мероприятий.

Напомним, с 25 декабря по 10 января подразделения МЧС переведены на службу в режиме повышенной готовности.