Москва, 7 января. Почетный профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивен Коэн заявил, что американские СМИ искажают историю украинского конфликта.

По данным издания The Nation специалист по России Стивен Коэн рассказал о двух версиях начала конфликта на Украине. По общепринятому мнению в США кризис развился исключительно из-за «агрессии» Кремля. В России считают, что причиной стала агрессия НАТО и Евросоюза, за которой стоит Белый дом.

Коэн отметил, что российская версия, которую полностью игнорируют американские СМИ, является наиболее близкой к историческим реалиям, актуальным на 2013-2014 годы. Эксперт подчеркнул, что глава РФ, который в то время готовился к Олимпийским играм в Сочи, стремился продемонстрировать всему миру, что Россия является достойным доверия партнером в международном сообществе, и никаких причин для провоцирования масштабного кризиса с Западом и соседней Украиной в него не было.

«Разумные или нет, но все его шаги с тех пор носили в основном реактивный, а вовсе не "агрессивный" характер, включая его действия в Крыму и на востоке Украины», — сообщил Коэн.

Профессор заметил, что Запад в течение многих лет вкладывал в Украину миллиарды долларов, ведя подготовку к «цивилизованным» ценностям. То есть прицел на Киев был взят задолго до событий на Майдане, и государственный переворот февраля 2014 года нельзя назвать «демократической революцией».