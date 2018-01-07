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Американский эксперт признал, что у России не было причин провоцировать конфликт на Украине
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    Американский эксперт признал, что у России не было причин провоцировать конфликт на Украине

    13:05  7 Января 2018  /обновлено: 13:05  07 Января 2018
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    Американский эксперт признал, что у России не было причин провоцировать конфликт на Украине

    Москва, 7 января. Почетный профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивен Коэн заявил, что американские СМИ искажают историю украинского конфликта.

    По данным издания The Nation специалист по России Стивен Коэн рассказал о двух версиях начала конфликта на Украине. По общепринятому мнению в США  кризис развился исключительно из-за «агрессии» Кремля. В России считают, что причиной стала агрессия НАТО и Евросоюза, за которой стоит Белый дом.

    Коэн отметил, что российская версия, которую полностью игнорируют американские СМИ, является наиболее близкой к историческим реалиям, актуальным на 2013-2014 годы. Эксперт подчеркнул, что глава РФ, который в то время готовился к Олимпийским играм в Сочи, стремился продемонстрировать всему миру, что Россия является достойным доверия партнером в международном сообществе, и никаких причин для провоцирования масштабного кризиса с Западом и соседней Украиной в него не было.

    «Разумные или нет, но все его шаги с тех пор носили в основном реактивный, а вовсе не "агрессивный" характер, включая его действия в Крыму и на востоке Украины», — сообщил Коэн.

    Профессор заметил, что Запад в течение многих лет вкладывал в Украину миллиарды долларов, ведя подготовку к «цивилизованным» ценностям. То есть прицел на Киев был взят задолго до событий на Майдане, и государственный переворот февраля 2014 года нельзя назвать «демократической революцией».

    «Президент Петр Порошенко стал крайне непопулярным среди украинцев. Его режим остается насквозь коррумпированным», — считает Коэн.

    Американский эксперт признал, что у России не было причин провоцировать конфликт на Украине

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #украина #стивен коэн
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