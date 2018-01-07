Патриарх Кирилл рассказал о роли РПЦ в обмене пленными в Донбассе

Москва, 7 января. Русская православная церковь надеется, что произошедший в конце декабря 2017 года обмен пленными между Киевом и Донбассом является лишь «первым этапом программы обмена».

Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, Церковь намерена содействовать процессу обмена пленных и дальше. Патриарх также добавил, что Украинскую православную церковь Московского патриархата сегодня можно считать единственной миротворческой силой на Украине. Он напомнил, что ее «паства на Востоке и на Западе, и в центре» государства.

По мнению патриарха, Украинская православная церковь также не может следовать политическим интересам групп и партий. Как подчеркнул Кирилл, она должна нести весть, которая будет содействовать примирению.

Напомним, в конце декабря состоялся обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 соответственно.