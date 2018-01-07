В Иране при землетрясении пострадало более 50 человек

Тереган, 7 января. Представители администрации провинции Керманшах сообщили, что количество пострадавших при землетрясении превысило 50 человек.

Агентство IRNA сообщило со ссылкой на местную администрацию, что в результате землетрясения магнитудой в 5,1 балла по шкале Рихтера в иранской провинции Керманшах пострадало свыше 50 человек.

Подземные толчки произошли в субботу днем, эпицентр землетрясения находился приблизительно в восьми километрах к юго-востоку от города Сере-Поле-Захаб провинции Керманшах.

Изначально спасатели заявили о 20 пострадавших. Руководитель службы управления по кризисным ситуациям региона Реза Махмудиан сообщил об уточненных данных. По его словам в населенном пункте Касре-Ширин пострадал 41 человек, также пострадали не менее девяти жителей города Гилан-э-Герб.