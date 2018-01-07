Москва, 7 января. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что операция ВКС РФ в Сирии позволила защитить христиан от гонений и убийств.

Это заявление патриарх сделал во время своего Рождественского интервью, он отметил, что Россия решала не только вопросы по стабилизации положения в Сирии и борьбе с терроризмом, но и по защите христианского меньшинства. Благодаря участию России в военной операции в Сирии был предотвращен геноцид христиан.

Без участия России исламисты смогли бы сохранить свое влияние и активность, это привело бы к повторению сценария Ирака, который произошел после свержения Саддама Хусейна.

«Еще при режиме Хусейна я посетил Ирак и в том числе северные части, был в Мосуле. Посещал древнейшие христианские монастыри. Видел это благочестие народа и радовался тому, что в мусульманском окружении спокойно существуют христианские церкви. Сейчас от этого практически ничего не осталось. Монастыри разрушены, храмы взорваны, 85% христиан либо уничтожены, либо изгнаны с территории Ирака», — рассказал предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что Русская православная и Католическая церкви продолжают оказывать гуманитарную помощь населению Сирии. Существует двустороннее соглашение с Католической церковью по совместной работе в этом направлении, отметил он.