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Общество
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Сирия новости 7 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе, в Харасте ликвидированы десятки боевиков
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    Сирия новости 7 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе, в Харасте ликвидированы десятки боевиков

    12:30  7 Января 2018  /обновлено: 13:07  07 Января 2018
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    Сирия новости 7 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе, в Харасте ликвидированы десятки боевиков

    Сирия, 7 января. ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, в Харасте ликвидированы десятки боевиков, при взрыве в Багдаде пострадало шесть мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Харасте, при поддержке ВКС РФ атакуют террористов «Ан-Нусры» в Идлибе.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе.

    ВС Турции: готовятся к операции против курдов на севере Алеппо.

    Сирия новости 7 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе, в Харасте ликвидированы десятки боевиков

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 7 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе, в Харасте ликвидированы десятки боевиков

    В районе транспортной базы в Харасте продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что в результате столкновений правительственным войскам удалось уничтожить штаб террористов и ликвидировать десятки боевиков. Однако военный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1) и о потерях в рядах сирийской армии.  

    Артиллерия армии САР ведет обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях города Дума. Об этом пишет местный Twitter-канал (@syrianpc).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 7 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе, в Харасте ликвидированы десятки боевиков

    Турецкая армия продолжает укреплять позиции на севере провинции Алеппо. По данным информационного агентства Aaraf, ВС Турции перемещают личный состав и военную технику в район города Азаз в рамках подготовки к операции против курдских военизированных отрядов, базирующихся в этой части региона.

    В административном центре провинции вновь введена в эксплуатацию электрическая подстанция Бустан Аль-Касер, передает информационное агентство SANA. Отмечается, что администрация города потратила на восстановление разрушенной боевиками электроустановки три миллиарда сирийских фунтов.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 7 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе, в Харасте ликвидированы десятки боевиков

    ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Аль-Хараки в юго-восточной части провинции Идлиб. О боевом вылете российской авиации пишет в Twitter (@syrianpc) один из местных источников.

    Под прикрытием российских ВКС Сирийская арабская армия (САА) продвигается в регионе, зачищая от радикалов «Ан-Нусры» ключевые поселения. Twitter-канал (@HalabTodayTV) передает, что САА ведет артиллерийский обстрел позиций исламистов в районе города Джиср аш-Шугур. Военный источник в Telegram (@C_Military1) сообщает также об обстрелах со стороны армии САР опорных пунктов боевиков недалеко от Синджара.

    Ирак

    Сирия новости 7 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе, в Харасте ликвидированы десятки боевиков

    В западной части Багдада прогремел взрыв, передает информационное агентство Iraqi News. Мина сдетонировала на оживленной улице в районе Абу Граиб. В результате происшествия шесть мирных жителей столицы Ирака получили тяжелые ранения. Ранее на территории провинции Багдад произошло сразу два взрыва. Мины разорвались в центральных частях населенных пунктов Сабаа Аль-Бур и Аль-Радвана, что привело к гибели одного гражданского лица, еще 11 иракцев были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

    Еще одно СВУ сдетонировало на северо-востоке провинции Дияла. Информагентство Iraqi News пишет, ссылаясь на источник в силах безопасности Ирака, что на мине подорвался патрульный автомобиль иракской армии. Двое военнослужащих, находившихся в транспортном средстве, получили ранения.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #дамаск #вкс рф #курды #ирак #багдад #идлиб #джебхат-ан-нусра #хараста #дияла #тахрир аш-шам #вс турции
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