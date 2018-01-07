Западные СМИ рассказали о возможных последствиях «атаки» РФ на подводные интернет-кабели

Сан-Франциско, 7 января. Западное издание Wired спрогнозировало ситуацию, при которой Россия оставит мир без подводных интернет-коммуникаций.

Ежемесячный журнал Wired, издающийся в Лондоне и Сан-Франциско, представил мировую ситуацию, если Россия перережет все подводные интернет-кабели. Этот прогноз стал очередным результатом популярных на Западе идей о «российской агрессии».

Эксперты журнала рассказали, что высокопоставленные чиновники ВМС США уверены в катастрофических последствиях для всего мира, если российский Военно-морской флот «атакует» подводные коммуникации. Этого же мнения придерживаются в Великобритании и прогнозируют финансовый крах для страны.

Западное издание сообщило, что НАТО намерено восстановить командный пункт, который был построен еще в годы холодной войны. Его задачей станет защита подводных интернет-кабелей от «агрессии Москвы».

При этом эксперты отмечают, что страхи западных военачальников сильно преувеличены, так как угрозы попросту не существует. В данный момент существуют 428 подводных кабелей, еженедельно несколько из них выходят из строя по тем или иным причинам. При неисправности поток информации автоматически перебрасывается на другой маршрут.