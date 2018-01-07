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Политика
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Западные СМИ рассказали о возможных последствиях «атаки» РФ на подводные интернет-кабели
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    Западные СМИ рассказали о возможных последствиях «атаки» РФ на подводные интернет-кабели

    11:44  7 Января 2018  /обновлено: 11:44  07 Января 2018
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    Западные СМИ рассказали о возможных последствиях «атаки» РФ на подводные интернет-кабели

    Сан-Франциско, 7 января. Западное издание Wired спрогнозировало ситуацию, при которой Россия оставит мир без подводных интернет-коммуникаций.

    Ежемесячный журнал Wired, издающийся в Лондоне и Сан-Франциско, представил мировую ситуацию, если Россия перережет все подводные интернет-кабели. Этот прогноз стал очередным результатом популярных на Западе идей о «российской агрессии».

    Эксперты журнала рассказали, что высокопоставленные чиновники ВМС США уверены в катастрофических последствиях для всего мира, если российский Военно-морской флот «атакует» подводные коммуникации. Этого же мнения придерживаются в Великобритании и прогнозируют финансовый крах для страны.

    Западное издание сообщило, что НАТО намерено восстановить командный пункт, который был построен еще в годы холодной войны. Его задачей станет защита подводных интернет-кабелей от «агрессии Москвы».

    При этом эксперты отмечают, что страхи западных военачальников сильно преувеличены, так как угрозы попросту не существует. В данный момент существуют 428 подводных кабелей, еженедельно несколько из них выходят из строя по тем или иным причинам. При неисправности поток информации автоматически перебрасывается на другой маршрут.

    Западные СМИ рассказали о возможных последствиях «атаки» РФ на подводные интернет-кабели

    Автор: Алексей Громов
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