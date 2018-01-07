Эксперты выяснили, как сэкономить с помощью промокодов

Москва, 7 января. Эксперты рассказали, как простым россиянам приобрести товары со скидкой с использованием промокода.

Промокод — это уникальная комбинация цифр и букв, которая помогает покупателю приобрести необходимый товар по заниженной цене. Промокоды обычно распространяются на бесплатной основе, пишут «Дни.ру».

Промокоды также значительно уменьшают затраты времени на шопинг — для использования скидки достаточно иметь компьютер с выходом в интернет.

Для того чтобы воспользоваться промокодом необходимо найти нужный он-лайн магазин, кликнуть мышкой на «Открыть предложение» и копировать нужную комбинацию с купона. Затем перейти на сайт продавца, найти товар и начать оформление заказа. После всех этих манипуляций покупателю надо лишь найти графу «Промокод» и ввести туда необходимые цифры и буквы.

Однако стоит помнить, что срок действия промокода ограничен. Тем не менее некоторые просроченные купоны продолжают действовать еще некоторое время, отмечает «Инфореактор».