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Общество
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Освобожденная из плена харьковчанка: На Украине всем командует именно СБУ
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    Освобожденная из плена харьковчанка: На Украине всем командует именно СБУ

    13:12  7 Января 2018  /обновлено: 13:13  07 Января 2018
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    Освобожденная и плена харьковчанка: На Украине всем командует именно СБУ

    Донецк, 7 января. Харьковчанка Елена Петрук до сих пор не знает причину своего похищения украинскими спецслужбами. В плену женщина пробыла более двух с половиной лет. В интервью Федеральному агентству новостей жительница Харькова рассказала о пытках СБУ и их последствиях.

    В момент похищения жительница Харькова Елена Петрук находилась в самом центре города. Как рассказала женщина, на нее напали сотрудники украинских спецслужб и силовики «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ), после чего отвезли в здание СБУ. Причины ареста Елене не объяснили.

    «Меня похитили из центра Харькова. Они никак не объяснили. Меня ударили, потом стреляли, надели наручники, кинули на землю, затем посадили в машину и увезли. Держали в подвале. Обвинения мне предъявили уже первого мая, а суд был третьего числа. Обвинили в участии в теракте», — рассказала корреспонденту ФАН Елена, добавив, что задержали ее как гражданское лицо.

    По имеющимся данным, в момент похищения Елены в городе не было зафиксировано происшествий, которые можно было бы классифицировать как теракт, и тем более, обвинить женщину в происшествии.

    Сотрудники спецслужб двое суток держали Елену в подвале. Женщина вспоминает это время с ужасом: силовики СБУ беспощадно избивали пленницу, а также обещали отвезти ее дочь и невестку в нацбат «Айдар» — «для развлечения». Неизвестно, что оставило больший след – сильнейшее психологическое давление или физическое насилие.

    «Мне на голову положили книжку и били по ней алюминиевой битой. Били и по рукам — все пальцы перебиты. Вчера была на осмотре у врачей, они заключили, что переломы срослись неправильно. Хорошо бы сделать операцию, но у меня уже возраст не тот», — говорит Елена Петрук.

    По словам бывшей заключенной, ее дом обыскали 1 мая — подкинули гранату, а через день суд вынес постановление о содержании ее под стражей. Елена провела в СИЗО два года и восемь месяцев, и за это время ее ни разу не вызвали в суд ни для дачи показаний, ни для оглашения какого-либо вердикта. Да и суда, как оказалось, не было.

    «Судов не было никаких — вызывали только перед продлением. То есть если 20-го числа у меня заканчивался срок содержания под стражей, то 15-го меня вызывали в суд, чтобы продлить этот срок. На доказательства с моей стороны судьи никак не реагировали — они просто продлевали и все. Доказать свою невиновность или попросить, чтобы та сторона предоставила какие-либо доводы было просто невозможно», — вспоминает собеседница ФАН.

    В СИЗО к пленным, как утверждает Петрук, относились более-менее лояльно, как сотрудники, так и заключенные. Бывали случаи, когда пленных закрывали в карцерах, но это было по инициативе СБУ, а не начальства следственного изолятора.

    «Меня поместили на пять месяцев в харьковскую колонию №54 в изоляцию, в одиночку. Я там пробыла с ноября до 4 апреля. Камера под видеонаблюдением. 10 суток я голодала. Сотрудники СИЗО объясняли, что это было сделано по приказу СБУ, и что если они ослушаются, будет плохо. На Украине всем командует именно СБУ: прокурорами, судьями… Всеми», — заключила Елена Петрук.

    Пробывшую в плену почти три года харьковчанку обменяли на украинских военных в конце декабря минувшего года. В данный момент она находится в Донбассе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #донбасс #украина #правый сектор #сбу #харьков #айдар #политзаключенные #сизо #петрук
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