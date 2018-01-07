Судостроители Николаева обвинили Киев в нежелании продать «Украину»

Киев, 7 января. Власти Киева не хотят продавать ракетный крейсер «Украина» для погашения задолженности перед рабочими Николаевского государственного судостроительного комбината, заявил глава профсоюзного комитета организации Николай Головченко в эфире телеканала «Николаев».

«В новый год мы, к сожалению, вошли с еще большими долгами. Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен (более двух миллионов долларов)», — рассказал Головченко.

Он также добавил, что долги перед всеми работниками с ноября 2014 года составляют более 50 млн гривен (свыше 1,7 млн долларов). Некоторым людям должны выплатить по 200 тысяч гривен (более семи тысяч долларов).

По словам Головченко, полученных от продажи «Украины» денег хватит для выплаты зарплат всем сотрудникам предприятия.

Напомним, что в прошлом году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о демилитаризации ракетного крейсера «Украина». По словам замглавы Николаевской областной администрации Вячеслава Боня, с крейсера должны снять все вооружение, чтобы продать все, что останется.