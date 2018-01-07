Жительница Кузбасса «похудела» на 226 тысяч рублей из-за мошенницы

Кемерово, 7 января. Мошеннице грозит до пяти лет лишения свободы за хищение 226 тысяч рублей у жительницы Кузбасса, которая заказала БАДы для похудения.

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошел в Киселёвске: 59-летняя женщина в 2016 году заказала БАДы для похудения, однако видимого результата не получила. С покупательницей связалась неизвестная женщина и сообщили, что препарат был фальсификатом, следовательно, пострадавшей от некачественной покупки жительнице Кузбасса полагается компенсация в размере 350тысяч рублей. Однако прежде чем получить деньги, необходимо оплатить 226 тысяч рублей в счет оплаты юридических услуг.

Женщина перевела телефонной мошеннице указанную сумму, однако компенсации так и не получила. Она с соответствующим заявлением обратилась в органы полиции. В настоящее время правоохранительные органы продолжают поиски мошенницы. Установлено, что счёт зарегистрирован в Оренбуржье, а деньги обналичили в Казани. Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области подполковник полиции Андрей Андросов отмечает: