Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе

Кемерово, 7 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на кузбасской трассе: столкнулись грузовая машина и иномарка, один человек скончался на месте.

Автомобильная авария произошла в субботу, 6 января, на 181 километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию от представителя ГИБДД Кузбасса. Водитель автомобиля марки Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузной машиной Shaanxi.

Мужчина, находившийся за рулем иномарки, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.