Украинские силовики обстреляли Горловку и Донецк в канун Рождества

Донецк, 7 января. Украинские силовики в канун Рождества обстреляли населенные пункты в ДНР.

Как рассказали в оперативном командовании Донецкой народной республики, киевские военные открыли огонь в двух направлениях: под огонь попали населенные пункты в донецком и горловском направлениях.

Районы Горловки и село Спартак были обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия. Район Ясиноватой подвергся минометному обстрелу.

Всего за сутки было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.

Напомним, с 23 декабря действует так называемое «новогоднее перемирие» на период Нового года и Рождества.

Как ранее писал «Ридус», Украина обменялась пленными с ДНР и ЛНР.