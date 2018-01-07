Украинские силовики обстреляли Горловку и Донецк в канун Рождества
Донецк, 7 января. Украинские силовики в канун Рождества обстреляли населенные пункты в ДНР.
Как рассказали в оперативном командовании Донецкой народной республики, киевские военные открыли огонь в двух направлениях: под огонь попали населенные пункты в донецком и горловском направлениях.
Районы Горловки и село Спартак были обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия. Район Ясиноватой подвергся минометному обстрелу.
Всего за сутки было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.
Напомним, с 23 декабря действует так называемое «новогоднее перемирие» на период Нового года и Рождества.
Как ранее писал «Ридус», Украина обменялась пленными с ДНР и ЛНР.
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