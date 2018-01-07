Сирия: РФ зафиксировала пять нарушений режима перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 7 января. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима перемирия, турецкая сторона — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

Обстановка в зонах деэскалации в целом оценивается как стабильная.

Российская часть российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения огня в Сирии, за сутки зафиксировала пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо (3), Латакия (2). Турецкая часть представительства сообщает о четырех нарушениях в провинциях Идлиб (1), Алеппо (1), Дамаск (1), Латакия (1).

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинская помощь была оказана 53 местным жителям.

В течение последних суток также было подписано соглашение о присоединении пункта Шасмин в провинции Хомс к режиму перемирия.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков на севере Латакии. По данным издания Muraselon, российские самолеты нанесли множество ударов по объектам боевиков на горе Эль-Туфахия в двух километрах от сирийско-турецкой границы.