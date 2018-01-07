Патриарх Кирилл поздравит московских бездомных с Рождеством

Москва, 7 января. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье посетит бездомных, собирающихся в «Ангаре спасения» в Москве.

Как рассказал пресс-секретарь священнослужителя священник Александр Волков, в день празднования Рождества Христова у патриарха насыщенная программа. Одним из пунктов станет «Ангар спасения» — это церковный центр помощи бездомным в российской столице. Ожидается, что патриарх Кирилл побеседует с людьми, оставшимися без крова. Он также поздравит их с Рождеством и вручит подарки.

Как пишет ТАСС, «Ангар спасения» дает возможность бездомным переночевать, согреться. Также в учреждении можно обратиться за социальной, медицинской и юридической помощью.