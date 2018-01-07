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Физики переохладили воду до рекордно низкой температуры
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    Физики переохладили воду до рекордно низкой температуры

    10:21  7 Января 2018  /обновлено: 10:21  07 Января 2018
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    Физики переохладили воду до рекордно низкой температуры

    Москва, 7 января. Ученые Франкфуртского университета имени Гете, совместно с коллегами из других стран, переохладили воду до рекордно низкой температуры.

    Как пишет журнал Physical Review, специалисты переохладили воду до минус 42,55 градуса Цельсия. Это на градус ниже, чем предыдущий рекорд.

    Отмечается, что добиться этого удалось методом вакуумного испарения. Специалисты пришли к выводу, что при охлаждении в неравновесных условиях вода может оставаться в жидком состоянии.

    По данным издания, эксперимент провела группа ученых из разных стран, в том числе Германии, Испании, Франции, Италии. 

    Ранее физики из России сделали шаг к созданию оптических компьютеров. 

    Физики переохладили воду до рекордно низкой температуры

    Автор: Алия Садыкова
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    #ученые #вода #эксперимент
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