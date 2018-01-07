Эксперты назвали топ-5 внедорожников, доступных в России

Москва, 7 января. Известный автомобильный портал «Авторамблер» составил список лучших кроссоверов, которые можно приобрести в России.

Так, в рейтинг попала Chevrolet Niva — внедорожник, под капотом которого стоит 1,7-литровый двигатель, выдающий 80 лошадиных сил. Один из главных плюсов этого автомобиля — сочетание цены и качества. Топовая версия Chevrolet Niva обойдется в 700,9 тысяч рублей.

Далее идет УАЗ «Хантер», который отлично подойдет водителям, которые собираются участвовать в гонках Трофе-Рейд и не только. Базовая стоимость авто — 619 тысяч рублей.

На третье место попал УАЗ «Патриот» с традиционной для ульяновских кроссоверов трансмиссией с бездифференциальным подключением передней оси. Базовая цена «Патриота» составляет 699 тысяч рублей. Вариант Оптиум обойдется в 789 тысяч рублей. В него входят различные приятные фишки, в том числе боковые зеркала с электроприводом и обогревом, регуляторы руля по вылету и наклону, фронтальные подушки безопасности, кондиционер.

Следующая позиция принадлежит автомобилю Toyota Fortuner, который выглядит как модный кроссовер, а не деле является настоящим «харкорным вездеходом». Новинка российского рынка имеет балку заднего моста, подключаемую переднюю ось, блокировку заднего дифференциала и понижающую передачу. Варианты Престиж и Элеганс обойдутся автолюбителям в 2,6 и 2,8 млн рублей соответственно.

Toyota Land Cruiser Prado эксперты окрестили «автомобилем не для всех». Дело далеко не в цене, а в конструктиве полноприводной трансмиссии, которая ограничивает эксплуатационные режимы. Однако вариантов модели Land Cruiser Prado великое множество. Каждый желающий может выбрать себе версию по собственному вкусу.

В рейтинг также попали Toyota Land Cruiser 200, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero, Suzuki Jimny, Land Rover Discovery и Mercedes-Benz F-Klasse, передает «Ньюинформ».