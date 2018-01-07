18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепе США
Технологии
Эксперты назвали топ-5 внедорожников, доступных в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты назвали топ-5 внедорожников, доступных в России

    11:02  7 Января 2018  /обновлено: 11:02  07 Января 2018
    8517

    внедорожники

    Москва, 7 января. Известный автомобильный портал «Авторамблер» составил список лучших кроссоверов, которые можно приобрести в России.

    Так, в рейтинг попала Chevrolet Niva — внедорожник, под капотом которого стоит 1,7-литровый двигатель, выдающий 80 лошадиных сил. Один из главных плюсов этого автомобиля — сочетание цены и качества. Топовая версия Chevrolet Niva обойдется в 700,9 тысяч рублей.

    внедорожники

    Далее идет УАЗ «Хантер», который отлично подойдет водителям, которые собираются участвовать в гонках Трофе-Рейд и не только. Базовая стоимость авто — 619 тысяч рублей.

    внедорожники

    На третье место попал УАЗ «Патриот» с традиционной для ульяновских кроссоверов трансмиссией с бездифференциальным подключением передней оси. Базовая цена «Патриота» составляет 699 тысяч рублей. Вариант Оптиум обойдется в 789 тысяч рублей. В него входят различные приятные фишки, в том числе боковые зеркала с электроприводом и обогревом, регуляторы руля по вылету и наклону, фронтальные подушки безопасности, кондиционер.

    внедорожники

    Следующая позиция принадлежит автомобилю Toyota Fortuner, который выглядит как модный кроссовер, а не деле является настоящим «харкорным вездеходом». Новинка российского рынка имеет балку заднего моста, подключаемую переднюю ось, блокировку заднего дифференциала и понижающую передачу. Варианты Престиж и Элеганс обойдутся автолюбителям в 2,6 и 2,8 млн рублей соответственно.

    внедорожники

    Toyota Land Cruiser Prado эксперты окрестили «автомобилем не для всех». Дело далеко не в цене, а в конструктиве полноприводной трансмиссии, которая ограничивает эксплуатационные режимы. Однако вариантов модели Land Cruiser Prado великое множество. Каждый желающий может выбрать себе версию по собственному вкусу.

    В рейтинг также попали Toyota Land Cruiser 200, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero, Suzuki Jimny, Land Rover Discovery и Mercedes-Benz F-Klasse, передает «Ньюинформ».

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #уаз #авто #chevrolet niva #хантер #внедорожник
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 7 января 06.00: САА и ВКС РФ заметно продвинулись в Идлибе, потери SDF в Дейр-эз-Зоре

      6:00 7 Января 2018 4361
      Читать
      4:39
      Сегодня

      Рождество в Петербурге православные верующие встретили вместе с президентом страны
      1:25
      Сегодня

      Путин подарил икону 19 века Симеоновской церкви Петербурга, где крестили его отца

      22:01
      Вчера

      Первый командир американского челнока «Шаттл» Джон Янг скончался в возрасте 87 лет
      21:18
      Вчера

      Евросоюз потребовал от РФ свыше миллиарда евро за эмбарго свинины
      15:43
      Вчера

      Порошенко процитировал Библию, говоря о вступлении Украины в ЕС и НАТО

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 10028

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10217

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10782

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      18615

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3617
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

      Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

      9:25   7 Января 2018
      611
      Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

      Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

      8:05   7 Января 2018
      797
      Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

      Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

      6:37   7 Января 2018
      1056
      В Храме Христа Спасителя проходит рождественское богослужение

      В Храме Христа Спасителя проходит рождественское богослужение

      1:53   7 Января 2018
      825