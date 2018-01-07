Минздрав Украины отменит разрешение на занятия целительством

Киев, 7 января. Министерство здравоохранения Украины планирует отменить выдачу специальных разрешений на занятия народной медициной.

Как пишут украинские СМИ, законопроект о внесении поправок в украинское законодательства в сфере здравоохранения опубликован на сайте министерства. Отмечается, что наличие документов у целителей не может гарантировать безопасность использования народных методов лечения, качество и своевременное оказание медицинской помощи.

Авторы законопроекта также подчеркнули, что на Украине готовят достаточное количество медиков, которые могут оказать квалифицированную помощь населению.

Напомним, в 2017 году население Украины сократилось почти на 43 тысячи человек.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал новый приказ о донорстве, подписанный министром здравоохранения страны Ульяной Супрун.