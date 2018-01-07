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Эксперты назвали топ-3 самых недооцененных фильмов 2017 года
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    Эксперты назвали топ-3 самых недооцененных фильмов 2017 года

    10:09  7 Января 2018  /обновлено: 10:09  07 Января 2018
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    Эксперты назвали топ-3 самых недооцененных фильмов 2017 года

    Лос-Анджелес, 7 января. Кинопортал The playlist составил список самых лучших недооцененных фильмов 2017 года.

    На первое место попала романтическая комедия «Бродяги» Адами Леона. В центре сюжета группа подростков из Нью-Йорка, которые попадают в криминогенную городскую среду.

    Эксперты назвали топ-3 самых недооцененных фильмов 2017 года

    На второй позиции французская лента «120 ударов в минуту», участник прошедшего Каннского кинофестиваля и один из претендентов на «Оскар» в этом году. Фильм повествует о попытках активистов в 90-х годах XX века привлечь внимание общественности к проблеме СПИДа.

    На третьей строчке оказалась британская драма «Леди Макбет», рассказывающая о жизни молодой девушки в Англии XIX века, передает «Политэксперт».

    Эксперты назвали топ-3 самых недооцененных фильмов 2017 года

    В список также попала последняя работа российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», картина независимого американского режиссера Ноа Баумбаха «Истории семьи Майровиц», грузинская драма «Моя счастливая семья» Наны Эквтимишвили и Саймона Гросса.

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #2017
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