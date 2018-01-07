Эксперты назвали топ-3 самых недооцененных фильмов 2017 года

Лос-Анджелес, 7 января. Кинопортал The playlist составил список самых лучших недооцененных фильмов 2017 года.

На первое место попала романтическая комедия «Бродяги» Адами Леона. В центре сюжета группа подростков из Нью-Йорка, которые попадают в криминогенную городскую среду.

На второй позиции французская лента «120 ударов в минуту», участник прошедшего Каннского кинофестиваля и один из претендентов на «Оскар» в этом году. Фильм повествует о попытках активистов в 90-х годах XX века привлечь внимание общественности к проблеме СПИДа.

На третьей строчке оказалась британская драма «Леди Макбет», рассказывающая о жизни молодой девушки в Англии XIX века, передает «Политэксперт».

В список также попала последняя работа российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», картина независимого американского режиссера Ноа Баумбаха «Истории семьи Майровиц», грузинская драма «Моя счастливая семья» Наны Эквтимишвили и Саймона Гросса.