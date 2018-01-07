Ледяная статуя Роналду в Москве рассмешила пользователей Сети

Москва, 7 января. Ледяная скульптура известного португальского футболиста Криштиану Роналду, установленная в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе, вызвала большой ажиотаж в социальных сетях.

Необычная скульптура также привлекла большое внимание иностранных СМИ. Так, британский таблоид The Sun сообщил, что фигура «ужасно похожа» на бюст футболиста, установленный в аэропорту Мадейры в марте. После череды шуток скульптуру решили исправить.

WATCH: Cristiano Ronaldo turned into ice in Moscow pic.twitter.com/uLiF0Iodlt — Oludare Olasupo-Hass (@HassOludare) January 5, 2018

Пользователи Twitter в свою очередь решили, что ледяное строение совсем не похоже на знаменитого спортсмена.

«Это лучше, чем та статуя из Майдеры… Чуть-чуть», — написал Дэниэл Дженкс.

«Почему они продолжают это делать с его лицом?», — спрашивает Balerion’s Flame.

«Потому что невозможно воссоздать совершенство», — шутит Janique Reine.

«Итак, в Москве появилась новая ледяная скульптура Криштиану Роналду ... это лучше или хуже, чем печально известная статуя в аэропорту?», — спрашивает у подписчиков издание Goalspot.

So there's a new ice sculpture of Cristiano Ronaldo in Moscow... is it better or worse than the infamous airport bust? ???? pic.twitter.com/DBqLqAXJ9e — Goalspot (@TheGoalspot) January 5, 2018

Напомним, что фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» проходит с 29 декабря по 8 января в парке Победы на Поклонной горе.