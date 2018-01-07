Минобороны Сирии опубликовало видео из городов, освобожденных от ИГИЛ

Дамаск, 7 января. Минобороны Сирии опубликовало видео освобожденных сирийских городов от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1.

Как пишут сирийские СМИ, на кадрах видны следы боев в виде разрушенных зданий.

На видео запечатлены бои, когда правительственные войска восстановили контроль над населенными пунктами Аль-Хвайн-эль-Кабир, Аль-Зорур, Шам-эль-Хава, Найха, Кал-ат-Тувейбия и Фирбеф Идлиб на юго-востоке страны.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли город на побережье Латакии, САА под ударом танков в Харасте.

1 Организация запрещена на территории РФ.