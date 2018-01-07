Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Москва, 7 января. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово.

Как говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на официальном сайте президента, Рождество – светлый праздник, который дарит миллионам верующих радость и надежду. Путин отметил, что этот праздник приобщает верующих к «духовным истокам и отеческим традициям».

По словам главы РФ, он также объединяет людей вокруг «христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа».

Также президент оценил плодотворную деятельность РПЦ и других христианских конфессий, которые помогают поддерживать мир в стране.

«Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что в Храме Христа Спасителя проходит рождественское богослужение.