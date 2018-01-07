Сирия: похищенные боевиками иконы возвращают в храмовый комплекс Маалюля

Маалюля, 7 января. Похищенные террористами иконы постепенно возвращаются в христианские храмы города Маалюля, сообщил представитель городской администрации Джозеф Салладин.

«Пять икон находится в патриархии в Дамаске, три уже вернули в наши церкви», — рассказал он.

По словам Сааладина, иконы были перехвачены в городке на сирийско-ливанской границе, куда направлялись боевики, которые пытались сбыть реликвии.

Маалюля — небольшой город, расположенный в ущелье в 50 км от Дамаска. Это одно из немногих мест, где все еще говорят на арамейском языке, языке Иисуса Христа.

Работы по реконструкции храмового комплекса, разграбленного исламскими боевиками, удалось ускорить после создания зон деэскалации в САР. Режим прекращения огня в республике, контролируемый российской стороной, позволил доставлять стройматериалы в Маалюлю ускоренными темпами.