«Поражает любые цели»: западные эксперты оценили российскую ракету Х-101 в Сирии

Москва, 7 января. Западные эксперты оценили российскую ракету Х-101. Как пишет Strategic Culture, по мнению специалистов, Россия в 2017 году совершила качественный «высокоточный скачок» в развитии армии. Эксперты сделали выводы, оценив эффективность ракет Х-101 в Сирии.

По словам экспертов, эта ракета – технологичный инструмент в любом противостоянии. Они похвалили ее за высокую точность удара. Х-101 класса «воздух-поверхность» запускалась с Ту-95МС и Ту-160. Как пишет издание, ракета вызвала «шок и трепет» у террористов в Сирии, так как оружие всегда достигало намеченной цели.

Специалисты также добавили, что Х-101 поразила все цели в Сирии, включая подвижные. Эксперты подчеркнули, что РФ не собирается останавливаться на достигнутом.

Инженеры работают над созданием ракеты меньшей дальности, но выполненной на базе Х-101. Разработка называется «Изделие 715» или 9-А-2362. Ракетой будут оснащать Су-34, Су-30, Су-35 и Су-57.