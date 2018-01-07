Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит конец света

Москва, 7 января. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о признаках конца света.

Он отмечтил, что конец света, согласно Библии, наступит тогда, когда люди перестанут быть жизнеспособными и придет тотальное господство зла.

По словам священнослужителя, апокалипсис придет, когда человечество исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. Патриарх также подчеркнул, что конец света неизбежен, если наступит тотальное господство зла.

Как пишет РИА Новости, при этом Кирилл считает, что «зло нежизнеспособно», а система, в которой преобладает зло, не может существовать.

Ранее патриарх рассказал, что видит в современном мире признаки скорого конца света.

Ранее сообщалось, что у патриарха Кирилла появился возможный преемник.