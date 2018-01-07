Премьер-министр Великобритании Мэй объявит о перестановках в правительстве

Лондон, 7 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник объявит о перестановках в кабинете министров.

Как пишут британские СМИ, она собирается уволить несколько министров. По данныем прессы, свои посты сохранят руководитель форин-офиса, министр внутренних дел, глава финансового ведомства и министр по Brexit.

Кто будет уволен пока неизвестно. Ожидается, что Мэй также назначит нового главу аппарата правительства. Ранее Дэмиан Грин был уволен с этого поста после обвинения его в хранении порнографии.

Ранее Тереза Мэй прокомментировала кибератаки на медучреждения Британии.