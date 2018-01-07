Спецслужбы США назвали своим провалом ядерную программу КНДР

Вашингтон, 7 января. Спецслужбы Соединенных Штатов Америки назвали успешную реализацию ракетно-ядерной программы КНДР одним из своих самых масштабных провалов.

Как пишет The New York Times, бывшие и действующие сотрудники ЦРУ и других спецслужб в США считают, что реализация Северной Кореей ядерной программы является для Вашингтона провалом. В ходе интервью большинство из них высказалось, что разведывательное сообщество в начале президентского срока Дональда Трампа полагало, что у США есть как минимум четыре года, чтобы остановить разработку ядерной боеголовки, способной поразить территорию Америки.

При этом, как признались эксперты, ошибка в прогнозах является для Вашингтона «одним из самых значимых просчетов».

Ранее Трамп объявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном.