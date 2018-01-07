Названы самые ожидаемые в России автоновинки 2018 года

Москва, 7 января. В список самых ожидаемых автомобилей 2018 года автоэксперты включили иномарки и машины отечественной сборки.

По мнению экспертов, первым в топе ожидаемых находится кроссовер Urus от Lamborghini. При этом большинство автомобилей, предназначенных для российских потребителей, уже куплены. Кроссоверы доставят их хозяевам летом 2018 года.

Также россияне ожидают Volkswagen Teramont, Chevrolet Traverse. Среди автоновинок, пользующихся большой популярностью, Volvo XC40, Jaguar E-Pace, Peugeot 5008, Citroen C3 Cross, а также Audi Q2, Renault Duster, Mitsubishi Eclipse Cross и Cadillac CT6.

Автолюбители также предпочитают другим BMW X7, но пока неизвестно, будут ли продавать модель в России.

Как пишет «Российская газета», в список самых ожидаемых включены и отечественные автомобили. Это LADA Vesta Cross и LADA Largus в новом дизайне.