Азаров считает, что украинские олигархи не занимаются экономикой страны

Киев, 7 января. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров считает, что чем быстрее от управления Украиной отстранят нынешнюю власть, тем быстрее появится «надежда на выздоровление». Такое мнение политик высказал в социальной сети Facebook.

Комментарий политика вызвало украинское телешоу, на котором «как заклинание» повторяется мысль о том, что «нельзя допустить очередного Майдана», так как нового переворота экономика страны может не выдержать. Такую позицию политик называет «мифом» и «зомбированием».

«Как раз если срочно не убрать эту зарвавшуюся власть и быстро не начать восстанавливать экономику, то распад неизбежен. И чем дальше откладываются эти меры, тем труднее и мучительнее предстоит восстановление», — считает Николай Азаров.

Политик отметил, что основные фонды украинской экономики (предприятия, заводы и фабрики) ветшают, выходят из строя и требуют все больше средств для поддержания работоспособности. Но за последние четыре года для изменения ситуации ничего не было сделано, так как олигархи, в чьих руках находятся все фонды, «по сути этим не занимаются».

Политик подчеркнул, что большинство олигархов находятся «не в лучшем состоянии», а активы растут только у президента Украины Петра Порошенко.