Аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке ограничил прием прибывающих рейсов

Нью-Йорк, 7 января. Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ограничил число прибывающих пассажирских рейсов.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, меры связаны с сокращением пропускной способности аэропорта и большим скоплением пассажиров вылетающих рейсов. Администрация решила прибегнуть к таким действиям после приостановки работы воздушной гавани из-за сильного снегопада 4 января.

Как сообщают американские СМИ, также в аэропорту столкнулись два самолета. Они принадлежат китайским и кувейтским авиалиниям. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что задержанный из-за непогоды в аэропорту Вашингтона рейс «Аэрофлота» вылетел в Россию.