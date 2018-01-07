Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

Москва, 7 января. Внешняя политика президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа представляет из себя «сумятицу вместо стратегии».

Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

По его словам, администрация Трампа напряженно контактирует с Евросоюзом, добилась «изоляции по Иерусалиму», а также демонстрирует сложности с КНР. По мнению Пушкова, это больше напоминает «сумятицу вместо стратегии».

Ранее Пушков назвал постправдой заявления Трампа об успехах США в Сирии.

Речь идет о последнем в уходящем году еженедельном обращении Трампа к гражданам. В нем он рассказал о том, что международная коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территории у боевиков ИГ1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке.

Внешняя политика адм.Трампа: напряженнность с ЕС, изоляция по Иерусалиму,провал в СБ ООН по Ирану,сложности с КНР. Сумятица вместо стратегии — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 7, 2018

По мнению Пушкова, эти утверждения имеет мало общего с фактами.

1 Организация запрещена на территории РФ.