Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли ЛНР

Луганск, 7 января. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Обстрелу подверглась территория в районе населенного пункта Веселогоровка. Всего по территории ЛНР за стуки было выпущено семь мин. Киевские военные нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров. По предварительным данным, жертв, разрушения и пострадавших нет.

Напомним, ранее контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о «новогоднем перемирии» с 23 декабря.