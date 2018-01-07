После столкновения двух кораблей у берегов Китая пропали 32 моряка
Пекин, 7 января. После столкновения нефтяного танкера и сухогруза у берегов КНР пропали 32 моряка. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Столкновение панамского танкера Sanchi и гонконгского сухогруза CF CRYSTAL произошло 6 января в 20.00 по местному времени (15.00 мск). После столкновения на борту панамского судна начался пожар. Сухогруз получил повреждения, но безопасности его экипажа ничего не угрожает.
620“SANCHI”“CF CRYSTAL”160“SANCHI”32“CF CRYSTAL”21https://t.co/iZMisozhrr pic.twitter.com/WLHwAyCTRo— (@CNS1952) January 7, 2018
По данным РИА Новости, нефтяной танкер плавал под панамским флагом, но принадлежал иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED. В момент столкновения на борту судна находились 30 иранцев и два гражданина Бангладеш. Все они считаются пропавшими без вести.