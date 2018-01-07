18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: похищенные боевиками иконы возвращают в храмовый комплекс Маалюля
Происшествия
После столкновения двух кораблей у берегов Китая пропали 32 моряка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    После столкновения двух кораблей у берегов Китая пропали 32 моряка

    7:53  7 Января 2018  /обновлено: 7:53  07 Января 2018
    45

    После столкновения двух кораблей у берегов Китая пропали 32 моряка

    Пекин, 7 января. После столкновения нефтяного танкера и сухогруза у берегов КНР пропали 32 моряка. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

    Столкновение панамского танкера Sanchi и гонконгского сухогруза CF CRYSTAL произошло 6 января в 20.00 по местному времени (15.00 мск). После столкновения на борту панамского судна начался пожар. Сухогруз получил повреждения, но безопасности его экипажа ничего не угрожает.

    По данным РИА Новости, нефтяной танкер плавал под панамским флагом, но принадлежал иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED. В момент столкновения на борту судна находились 30 иранцев и два гражданина Бангладеш. Все они считаются пропавшими без вести.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #китай #столкновение #корабли #пропавший безвести
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 7 января 06.00: САА и ВКС РФ заметно продвинулись в Идлибе, потери SDF в Дейр-эз-Зоре

      6:00 7 Января 2018 1571
      Читать
      4:39
      Сегодня

      Рождество в Петербурге православные верующие встретили вместе с президентом страны
      1:25
      Сегодня

      Путин подарил икону 19 века Симеоновской церкви Петербурга, где крестили его отца

      22:01
      Вчера

      Первый командир американского челнока «Шаттл» Джон Янг скончался в возрасте 87 лет
      21:18
      Вчера

      Евросоюз потребовал от РФ свыше миллиарда евро за эмбарго свинины
      15:43
      Вчера

      Порошенко процитировал Библию, говоря о вступлении Украины в ЕС и НАТО

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 9792

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10165

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10697

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      18463

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3583
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

      Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

      8:05   7 Января 2018
      387
      Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

      Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

      6:37   7 Января 2018
      338
      В Храме Христа Спасителя проходит рождественское богослужение

      В Храме Христа Спасителя проходит рождественское богослужение

      1:53   7 Января 2018
      677
      Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь Петербурга

      Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь Петербурга

      0:23   7 Января 2018
      2149