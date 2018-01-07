После столкновения двух кораблей у берегов Китая пропали 32 моряка

Пекин, 7 января. После столкновения нефтяного танкера и сухогруза у берегов КНР пропали 32 моряка. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Столкновение панамского танкера Sanchi и гонконгского сухогруза CF CRYSTAL произошло 6 января в 20.00 по местному времени (15.00 мск). После столкновения на борту панамского судна начался пожар. Сухогруз получил повреждения, но безопасности его экипажа ничего не угрожает.

По данным РИА Новости, нефтяной танкер плавал под панамским флагом, но принадлежал иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED. В момент столкновения на борту судна находились 30 иранцев и два гражданина Бангладеш. Все они считаются пропавшими без вести.