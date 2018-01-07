Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли ДНР

Донецк, 7 января. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили режим тишины в ДНР. Об этом рассказали в оперативном командовании Донецкой народной республики.

Отмечается, что огонь вели по населенным пунктам Горловка и Спартак. Киевские военные применили гранатометы и стрелковое оружие. Минометным огнем накрыли район Ясиноватой.

Накануне снайпер ВСУ убил военнослужащего ДНР. Боец ДНР был убит украинским снайпером, сообщил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

Напомним, ранее контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о прекращении огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.